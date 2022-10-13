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Сегодня, 11:18

Юрист оценил шансы Джоковича сыграть на Australian Open, несмотря на запрет на въезд в страну

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Австралийский юрист Цай Коньмин поделился мнением о вероятности того, что 21-кратный чемпион турниров «Большого Шлема» Новак Джокович получит визу в Австралию для выступления на Australian Open-2023.

«В разрешении ему вернуться сюда нет никакого фактора риска. Он не собирается создавать проблемы для общества. Он один из лучших теннисистов мира и сможет привлечь много иностранных гостей. Главное тут в том, что в интересах Австралии снять запрет и вернуть Джоковича», — приводит слова Коньмина USA Today.

Джокович пропустил Australian Open — 2022 из-за нежелания прививаться от коронавируса. После этого он был депортирован и получил трехлетний запрет на посещение страны. Однако на данный момент прививка не является обязательным условием для въезда в Австралию.

СМИ сообщали, что 35-летний серб сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии 2023 года. Турнир пройдет с 16 по 29 января.

Источник: https://www.usatoday.com/story/sports/tennis/2022/10/13/lawyer-djokovic-has-good-chance-of-getting-australian-visa/50829789/
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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