Юрист оценил шансы Джоковича сыграть на Australian Open, несмотря на запрет на въезд в страну

Австралийский юрист Цай Коньмин поделился мнением о вероятности того, что 21-кратный чемпион турниров «Большого Шлема» Новак Джокович получит визу в Австралию для выступления на Australian Open-2023.

«В разрешении ему вернуться сюда нет никакого фактора риска. Он не собирается создавать проблемы для общества. Он один из лучших теннисистов мира и сможет привлечь много иностранных гостей. Главное тут в том, что в интересах Австралии снять запрет и вернуть Джоковича», — приводит слова Коньмина USA Today.

Джокович пропустил Australian Open — 2022 из-за нежелания прививаться от коронавируса. После этого он был депортирован и получил трехлетний запрет на посещение страны. Однако на данный момент прививка не является обязательным условием для въезда в Австралию.

СМИ сообщали, что 35-летний серб сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии 2023 года. Турнир пройдет с 16 по 29 января.