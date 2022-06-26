Кирьос выступил против проведения пятисетовых матчей в парном разряде

Австралийский теннисист Ник Кирьос выступил против проведения матчей пятисетового формата в парном разряде.

«Я не очень-то жду возможности сыграть в парном разряде в пяти сетах. Честно говоря, это самая глупая вещь, на мой взгляд. Никто не хочет играть в парном разряде пять сетов, и никто не хочет смотреть это. Именно поэтому я не играл в парном разряде на Уимблдоне раньше. Я всегда неплохо выступал здесь в одиночном разряде, поэтому в выходной день не собираюсь играть потенциально пять сетов в парном», — цитирует TennisHead Кирьоса.

27-летний австралиец сыграет на Уимблдоне в паре со своим соотечественником 26-летним Танаси Коккинакисом. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.