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Сегодня, 18:24

Кирьос выступил против проведения пятисетовых матчей в парном разряде

Алексей Еремин
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Австралийский теннисист Ник Кирьос выступил против проведения матчей пятисетового формата в парном разряде.

«Я не очень-то жду возможности сыграть в парном разряде в пяти сетах. Честно говоря, это самая глупая вещь, на мой взгляд. Никто не хочет играть в парном разряде пять сетов, и никто не хочет смотреть это. Именно поэтому я не играл в парном разряде на Уимблдоне раньше. Я всегда неплохо выступал здесь в одиночном разряде, поэтому в выходной день не собираюсь играть потенциально пять сетов в парном», — цитирует TennisHead Кирьоса.

27-летний австралиец сыграет на Уимблдоне в паре со своим соотечественником 26-летним Танаси Коккинакисом. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://tennishead.net/the-stupidest-thing-ever-nick-kyrgios-brutally-honest-on-wimbledon-convention/
Теннис
Ник Кирьос
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