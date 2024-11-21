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Сегодня, 17:45

Кирьос заявил о желании сыграть против Синнера: «Эта встреча помечена в моем календаре»

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что ждет встречи с итальянцем Янником Синнером после своего возвращения в тур.

«В теннисе происходит смена караула. Рафы и Федерера больше нет. Думаю, можно прямо говорить, что конец карьеры Новака близок. Но есть Алькарас, Руне, Синнер — они претендуют на то, чтобы быть главными. Я бы хотел как-нибудь встретиться с Синнером. Надеюсь, не в первом же матче после возвращения... Но эта встреча точно помечена в моем календаре», — сказал Кирьос на The AO Show.

Ранее австралиец неоднократно негативно высказывался по поводу ситуации с допинг-делом Синнера. Весной итальянец сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил.

Синнер является чемпионом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2024 и US Open-2024). Всего на его счету 19 титулов. На счету 29-летнего Кирьоса 11 побед в турнирах АТР.

Теннис
Ник Кирьос
Янник Синнер
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