24 июня, 09:12

Кирьос заявил, что ему весело наблюдать за Бубликом

Алина Савинова

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на сравнение с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Один из пользователей социальной сети написал: «Бублик на пике — это то, как нам рисовали возможный пик Кирьоса. Уверен, что в третьем круге Уимблдона он обыграет сеяного из топ-8, если не попадет на Янника Синнера или Карлоса Алькараса».

Кирьос, в свою очередь, отметил, что ему весело наблюдать за казахстанским теннисистом.

«Это интересный подход. Но, опять же, конечно, мы не можем просто оценить то, как два парня поступают так, как им хочется. За Бубликом весело наблюдать, и я благодарен ему за это удовольствие, и каков результат. Продолжай, Бублик», — ответил финалист Уимблдона-2022.

Александр Бублик и&nbsp;Даниил Медведев.Медведев упустил шанс на первый титул за 25 месяцев. Бублик рыдал после победы в финале в Галле

22 июня Бублик выиграл травяной турнир в Галле. В финале он победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:4). По ходу соревнований представитель Казахстана также выбил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

