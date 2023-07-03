Кирьос об Алькарасе: «Он дисциплинированный, но умеет устроить шоу»

Австралиец Ник Кирьос поделился мнением об игре испанца Карлоса Алькараса.

«Это безумие — сколько Алькарас смог добиться за такое короткое время. Он дисциплинированный и просто любит этот спорт. За ним интересно наблюдать.

У него хорошая дисциплина, но в то же время он умеет устроить шоу и мне нравится это. Он обожает, когда люди скандируют его имя. И это круто», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Первая ракетка мира, 20-летний Алькарас является победителем US Open-2022.

Ранее Кирьос снялся с Уимблдона-2023. В первом круге 28-летний австралиец должен был встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.