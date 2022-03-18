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Сегодня, 10:13

Кирьос во время матча с Надалем выругался в адрес актера Бена Стиллера

Кирьос предъявил претензии актеру Бену Стиллеру
Роман Шишов
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос во время четвертьфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе против испанца Рафаэля Надаля не смог сдержать эмоций и высказался в адрес американского актера Бен Стиллера.

Комик сидел в вип-ложе и болел за Надаля.

«Это вы играете? Вы хороши в теннисе? Вот именно. Так почему вы разговариваете? Я говорю, как ему следует играть в кино? Нет», — сказал Кирьос сидящим недалеко от него Стиллеру и компании.

Эпизод произошел в третьем сете. Надаль в итоге победил в трех сетах (7:6 (7:0), 5:7, 6:4) и в полуфинале сыграет с соотечественнником Карлосом Алькарасом.

Ник Кирьос
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