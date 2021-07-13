Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Австралиец Томпсон вышел во второй круг турнира в Ньюпорте

02:39

Австралийский теннисист Джонатан Томпсон вышел во второй круг турнира в Ньюпорте.

Томпсон в первом круге встречался с немцем Седриком-Марселем Штебе, который отказался продолжать матч при счете 4:5.

Во втором круге Томпсон встретится с японцем Юити Сугитой.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 5:4 отказ Штебе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Стыдно за российский футбол. Нам очень нужны перемены!» Колонка Дмитрия Аленичева
Женщину сбила собственная машина в Москве
Чем болен похоронивший жену Аркадий Инин
Более 100 мигрантов устроили драку на юго-востоке Москвы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд