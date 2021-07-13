Австралиец Томпсон вышел во второй круг турнира в Ньюпорте
02:39
Австралийский теннисист Джонатан Томпсон вышел во второй круг турнира в Ньюпорте.
Томпсон в первом круге встречался с немцем Седриком-Марселем Штебе, который отказался продолжать матч при счете 4:5.
Во втором круге Томпсон встретится с японцем Юити Сугитой.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 5:4 отказ Штебе
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