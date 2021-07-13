Австралиец Томпсон вышел во второй круг турнира в Ньюпорте

Австралийский теннисист Джонатан Томпсон вышел во второй круг турнира в Ньюпорте.

Томпсон в первом круге встречался с немцем Седриком-Марселем Штебе, который отказался продолжать матч при счете 4:5.

Во втором круге Томпсон встретится с японцем Юити Сугитой.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 5:4 отказ Штебе