Australian Open-2021 пройдет на три недели позже, квалификация пройдет в Катаре

ATP на официальном сайте опубликовала календарь соревнований на первые два месяца 2021 года.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля, что на три недели позже обычных сроков проведения турнира. При этом квалификация на Australian Open пройдет в Дохе (Катар) с 10 по 13 января.

Календарь дальнейших соревнований будет представлен позже. Отметим, что из-за пандемии уже отменены турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне.