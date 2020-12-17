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Australian Open-2021 пройдет на три недели позже, квалификация пройдет в Катаре

15:54

ATP на официальном сайте опубликовала календарь соревнований на первые два месяца 2021 года.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля, что на три недели позже обычных сроков проведения турнира. При этом квалификация на Australian Open пройдет в Дохе (Катар) с 10 по 13 января.

Календарь дальнейших соревнований будет представлен позже. Отметим, что из-за пандемии уже отменены турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне.

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