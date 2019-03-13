АТР включила 2 российских турнира в календарь на следующий сезон

АТР опубликовала календарь сезона-2020. В него вошли 63 турнира, который пройдут в 29 странах. Сезон начнется с нового командного турнира ATP Cup в трех австралийских городах.

Ассоциация сделал несколько изменений в календаре. Так, турнир в Пуне перенесен с 5-й на 9-ю неделю, а сорвенования в Софии - с 5-й на 39-ю. Впервые с 2008 года состоится турнир в Аделаиде.

В календарь сезона включены два российских турнира. Сревнования в Санкт-Петербурге состоятся с 21 по 27 сентября, в Москве - с 19 по 25 октября.