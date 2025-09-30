АТР признала ошибкой предупреждение судьи Медведеву в полуфинале турнира в Пекине

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) заявила, что судья на вышке Адель Нур ошибочно вынес предупреждение россиянину Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Пекине против американца Лернера Тина.

Во вторник 29-летний спортсмен снялся с матча против Тина при счете 7:5, 5:7, 0:4. Во втором гейме третьего сета у Медведева начались судороги, по причине чего он не принял подачу американца и получил предупреждение от судьи за «недостаточные усилия». Россиянин возмутился этому решению и попросил выйти на корт супервайзера.

«Рассмотрев инцидент во время полуфинального матча Даниила Медведева в Пекине, судейский комитет ATP установил, что нарушение кодекса было зафиксировано ошибочно. После матча Медведев и его команда были уведомлены об этом, и штраф налагаться не будет», — приводит The Athletic ответ пресс-службы АТР.

Из-за этого инцидента Медведев во время матча вступил в перепалку с судьей на вышке, заявив, что арбитры регулярно пытаются его запугать.

Тин в финале турнира в Пекине сыграет со 2-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.