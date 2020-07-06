АТР не будет списывать очки из рейтинга до конца сезона

АТР опубликовал правила начисления очков в рейтинг игроков. Мировая классификация была заморожена 16 марта, сообщает сайт ATP.

До конца 2020 года очки ни у кого списываться не будут. При этом, теннисисты смогут зарабатывать баллы, если их результаты на оставшихся соревнованиях сезона будут лучше, чем в минувшем году.

Таким образом, рейтинг будет состоять из 18 лучших результатов с 16 марта 2019 по декабрь 2020 года. Исключение будет сделано для Итогового чемпионата АТР, очки за который будут списаны 9 ноября.

Начиная с 2021 года, очки будут списываться еженедельно, как это происходило ранее.