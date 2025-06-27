Теннис
27 июня, 23:40

ATP выпустит документальный фильм про Рублева

Алина Савинова

ATP сняла документальный фильм про российского теннисиста Андрея Рублева под названием «Breaking Back» («Путь назад» или «Обратный брейк»).

Ассоциация опубликовала на своем сайте трейлер фильма. Отмечается, что эта работа даст зрителям возможность увидеть Рублева таким, каким они его никогда не видели раньше. В нем будут показаны теннисный путь спортсмена, его неподдельные эмоции и борьба — как на корте, так и за его пределами.

«Теннис — это моя жизнь. Для меня нет ничего важнее. Когда что-то идет не так, тебе кажется, будто ты умираешь. Я все еще люблю теннис, все еще хочу добиваться лучших результатов, но теперь уже по-другому — здоровым путем, а не через вечную борьбу», — сказал россиянин в трейлере.

27-летний Рублев является победителем 21 турнира ATP в одиночном и парном разрядах, обладателем Кубка Дэвиса-2021 и Кубка ATP-2021 в составе сборной России, а также олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.

Теннис
Андрей Рублев
