ATP утвердила перенос турнира ATP-250 из Астаны в Алма-Ату

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) утвердила перенос турнира из Астаны в Алма-Ату. Соревнования пройдут с 13 по 20 октября 2024 года.

«Almaty Open обещает стать не только масштабным спортивным мероприятием, но и позволит ощутить особую атмосферу праздника, энергии и соревновательного духа на территории Almaty Arena, где будет проходить турнир», — цитирует президента Федерации тенниса Казахстана (ФТР) Булата Утемуратова пресс-служба организации.

Турнир ATP-250 проводился в Астане с 2020 года, в 2022 году впервые в истории Казахстана был проведен турнир ATP-500. Действующим чемпионом турнира является французский теннисист Адриан Маннарино.