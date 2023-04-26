ATP разрабатывает план выплаты зарплаты игрокам, которая не будет зависеть от их результатов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) разрабатывает план, согласно которому игроки смогут получать гарантированные выплаты независимо от результатов, сообщает The Telegraph.

По данным источника, идея заключается в том, что зарплату смогут получать 250-300 теннисистов с достаточно высоким рейтингом для участия в ATP или в «Челленджерах» на 1 января.

Намерение ATP состоит в том, чтобы покрыть расходы на финансирование своей карьеры. Сняв часть риска с планирования сезона, боссы ATP надеются побудить игроков инвестировать в собственное развитие — наем персонала для помощи в тренировках, фитнес-тренировках, физическом и психическом состоянии.

Средства для этой цели будут выделены из прибыли ATP, которая составляет порядка 200 миллионов долларов в год.