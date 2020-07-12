ATP проведет Zoom-конференцию о возобновления сезона в США

ATP проведет Zoom-конференцию, чтобы прояснить условия возобновления сезона в США, сообщает Marca. Встреча пройдет в понедельник во второй половине дня.

Организация соберет игроков в связи со слухами о возможной отмене американских турниров, а также c появлением новых правил ведения рейтинга ATP после возобновления сезона.

В среду состоится конференция ATP с тренерами, на которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся их пребывания на турнирах.