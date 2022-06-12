ATP проведет расследование ситуации с расистскими оскорблениями в адрес Кирьоса

Организаторы турнира ATP в немецком Штутгарте проведут расследование по поводу расистских оскорблений со стороны болельщиков в адрес австралийца Ника Кирьоса, сообщает журналист Рим Абуллель.

Ране Кирьос написал в социальных сетях, что подвергся оскорблениям на почве расизма со стороны зрителей во время встречи против британца Энди Маррея в полуфинале турнира Штутгарте.

Австралийский теннисист был наказан за неспортивное поведение в полуфинальном матче турнира ATP в Штутгарте. Кирьос проиграл Маррею со счетом 6:7 (5:7), 2:6.