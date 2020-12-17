ATP представила календарь соревнований на начало 2021 года

ATP на своем официальном сайте представила календарь соревнований на первые два месяца 2021 года.

Квалификация Открытого чемпионата Австралии состоится в Дохе. Календарь дальнейших соревнований будет предствлен позже.

Отметим, что из-за пандемии уже отменены турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне.

Календарь ATP:

5-13 января — Делрэй-Бич, Анталья.

10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха.

31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2.

1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн).

8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн).