ATP представила календарь соревнований на начало 2021 года
09:14
ATP на своем официальном сайте представила календарь соревнований на первые два месяца 2021 года.
Квалификация Открытого чемпионата Австралии состоится в Дохе. Календарь дальнейших соревнований будет предствлен позже.
Отметим, что из-за пандемии уже отменены турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне.
Календарь ATP:
5-13 января — Делрэй-Бич, Анталья.
10-13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха.
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2.
1-5 февраля — ATP Cup (Мельбурн).
8-21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн).
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