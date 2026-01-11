ATP о просьбе Медведева: «Посмотрим, что мы сможем сделать»

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на ироничную просьбу россиянина Даниила Медведева добавить больше городов в тур.

11 января 29-летний спортсмен выиграл турнир ATP 250 в австралийском Брисбене. В финале он победил американца Брэндона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Медведев завоевал 22-й титул в карьере на уровне АТР — каждый из этих трофеев он выигрывал на разных турнирах в разных городах.

«Посмотрим, что мы сможем сделать», — написала пресс-служба ATP в соцсетях.

Свой первый титул ATP Медведев завоевал в 21-летнем возрасте на турнире в Сиднее в 2018 году. Тогда в решающем матче россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура.