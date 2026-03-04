ATP оплатит эвакуацию теннисистов с турнира в ОАЭ после атаки беспилотника

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) взяла на себя расходы по эвакуации участников турнира серии «Челленджер» в Эль-Фуджайре (ОАЭ).

Утром во вторник организаторы приостановили матчи квалификации из-за атаки беспилотника, а позднее ATP объявила об отмене соревнований. Ранее Ивашко писал, что участникам предлагали чартерный рейс из Омана за 5 тысяч евро с человека.

«Получили подтверждение, что все участники турнира в Эль-Фуджайре будут эвакуированы бесплатно. Все полностью оплачено. Этот поступок ATP достоин уважения», — написал белорусский теннисист Илья Ивашко в соцсети.

Призовой фонд турнира составлял 63 тысячи долларов, победитель должен был получить 9500 долларов. Ивашко занимает 701-е место в рейтинге ATP.

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