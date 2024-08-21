ATP объявила о проведении нового турнира в Белграде

Новый теннисный турнир категории ATP-250 пройдет в Белграде в этом году, сообщается на официальном сайте ATP.

Турнир состоится с 3 по 9 ноября на твердом покрытии. Он будет проводиться в столице Сербии минимум в течение двух лет.

Первоначально соревнования должны были пройти в Хихоне (Испания), однако они были перенесены из-за «непредвиденных операционных вопросов». Все остальные турниры, запланированные на 2024 год, остаются без изменений.