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Сегодня, 09:52

ATP объявила о проведении нового турнира в Белграде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новый теннисный турнир категории ATP-250 пройдет в Белграде в этом году, сообщается на официальном сайте ATP.

Турнир состоится с 3 по 9 ноября на твердом покрытии. Он будет проводиться в столице Сербии минимум в течение двух лет.

Первоначально соревнования должны были пройти в Хихоне (Испания), однако они были перенесены из-за «непредвиденных операционных вопросов». Все остальные турниры, запланированные на 2024 год, остаются без изменений.

Теннис
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