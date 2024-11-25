ATP назвала номинантов на награды по итогам сезона-2024
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список номинантов на премии по итогам сезона-2024.
Спортсмены номинированы в 4 премиях — прогресс года, новичок года, камбэк года и премия за спортивное поведение и честную игру. Кроме того, опубликованы номинанты на звание лучшего тренера 2024 года.
Прогресс года:
- Джек Дрейпер (Великобритания
- Томаш Махач (Чехия)
- Джованни Мпетши-Перрикар (Франция)
- Алехандро Табило (Чили)
Новичок года:
- Якуб Меншик (Чехия)
- Шан Цзюньчэн (Китай)
Камбэк года:
- Маттео Берреттини (Италия)
- Марин Чилич (Хорватия)
- Кеи Нисикори (Япония)
За спортивное поведение и честную игру:
- Карлос Алькарас (Испания)
- Григор Димитров (Болгария)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Доминик Тим (Австрия)
Тренер года:
- Ксавье Малисс (Алексей Попырин)
- Эммануэль Планк (Джованни Мпетши-Перрикар)
- Майкл Расселл (Тэйлор Фриц)
- Брэд Стайн (Томми Пол)
- Джеймс Тротман (Джек Дрейпер)
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