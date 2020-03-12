ATP может отменить все турниры на шесть недель из-за коронавируса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает возможность отмены соревнований на ближайшие шесть недель в связи с эпидемией коронавируса, сообщает в своем Twitter журналист Майк Стайн.

Ранее мелкие турниры расширили сетки, чтобы компенсировать отмену соревнований в Индиан-Уэллсе. «Челленджер» ATP в Финиксе (США) и турнир WTA 125K в Гвадалахаре (Мексика) пройдут на следующей неделе. Сетка женских соревнований увеличена вдвое, там смогут выступить 24 дополнительных игрока, в мужском добавлено 12 мест.

Также три игрока топ-20 попросили wild card на «Челленджер» в Лилле, который пройдёт на следующей неделе.