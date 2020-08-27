ATP и WTA перенесли матчи турнира в Нью-Йорке на один день из-за расистского скандала

27 августа на турнире в Нью-Йорке матчи проходить не будут. Такое решение приняли ATР, WTA и Федерация тенниса США. Это связано с очередным расистским скандалом в стране.

Сообщается, что матчи были перенесены с 27 на 28 августа. В этот день должны были пройти матчи 1/2 финала. Ранее темнокожая японка Наоми Осака отказалась играть полуфинал турнира с бельгийкой Элисе Мертенс в знак протеста. Тем не менее, в связи с решением организаторов, не исключено, что она все же сыграет в этом матче. В противном случае Мертенс должна получить путевку в финал.

Ранее 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк был ранен полицейским. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине (США).