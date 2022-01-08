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Россия — Канада: прямая трансляция полуфинала ATP Cup

10:30
Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Фото Reuters
Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Фото Reuters
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Сборные России и Канады встречаются в решающем матче за выход в финал теннисного турнира ATP Cup-2022. Счет в противостоянии 1-1.

В эти минуты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин играют против Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова.

Ранее Сафиуллин уступил Шаповалову, а Медведев переиграл Оже-Альяссима.

Прямую трансляцию матча можно смотреть по этой ссылке.

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Руслан Абушкин все материалы автора
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры