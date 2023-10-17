ATP анонсировала турнир в Софии, который пройдет вместо соревнований в Тель-Авиве

Турнир серии ATP-250 пройдет в Софии (Болгарии) в сезоне-2023/24.

Турнир в Софии заменит Tel Aviv Watergen Open, который должен был пройти в Израиле. Последний был отменен из-за конфликта между Израилем и Палестиной.

«Мы рады снова проводить теннисный турнир ATP Tour в историческом городе София. Само собой разумеется, что мы хотели бы, чтобы обстоятельства сложились иначе, и наши мысли остаются со всеми, кто пострадал от ужасного конфликта», — приводит сайт ATP слова президента Федерации тенниса Болгарии Стефана Цветкова.

Турнир в Софии пройдет с 4 по 11 ноября.