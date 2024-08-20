В ATP выступили с заявлением о положительных допинг-тестах Синнера

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выступила с заявлением по делу первой ракетки мира Янника Синнера.

Ранее стало известно, что в марте итальянец сдал два положительных теста на наличие в организме анаболического препарата клостебол.

«Мы рады, что со стороны Янника Синнера не было обнаружено никакой вины или халатности. Мы также хотели бы отметить тщательность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP), что позволило ему продолжить участие в соревнованиях. Это было непростое дело для Янника и его команды, и оно подчеркивает, что игроки и их окружение должны быть предельно осторожны в использовании продуктов или лечения. Честность в нашем спорте имеет первостепенное значение», — сказано в заявлении пресс-службы на официальном сайте ATP.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за турнир серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который проходил с 6 по 17 марта.