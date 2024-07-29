Карацев проиграл в первом круге турнира в Вашингтоне

Россиян Аслан Карацев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в первом круге турнира в Вашингтоне — 4:6, 2:6.

Матч длился 1 час 33 минуты. Карацев сделал за игру 3 эйса, допустил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 5 брейк-пойнтов.

Соперником Гарина во втором круге станет американец Себастьян Корда.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристиан Гарин (Чили) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:2