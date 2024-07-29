Карацев проиграл в первом круге турнира в Вашингтоне
Россиян Аслан Карацев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в первом круге турнира в Вашингтоне — 4:6, 2:6.
Матч длился 1 час 33 минуты. Карацев сделал за игру 3 эйса, допустил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 5 брейк-пойнтов.
Соперником Гарина во втором круге станет американец Себастьян Корда.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 100 230 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристиан Гарин (Чили) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:2
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