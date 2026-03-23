Фис нанес поражение Циципасу в третьем круге турнира в Майами, Вашеро выиграл у Берреттини
Французский теннисист Артюр Фис победил грека Стефаноса Циципаса в матче третьего круга турнира в Майами — 6:0, 6:1.
В другом матче этой же стадии турнира монегаск Валентин Вашеро выиграл у итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (7:5), 6:4.
Фис и Вашеро сыграют в четвертом круге.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Артюр Фис (Франция, 28) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:0, 6:1
Валентин Вашеро (Монако, 24) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4
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