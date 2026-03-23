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23 марта, 06:46

Фис нанес поражение Циципасу в третьем круге турнира в Майами, Вашеро выиграл у Берреттини

Павел Лопатко

Французский теннисист Артюр Фис победил грека Стефаноса Циципаса в матче третьего круга турнира в Майами — 6:0, 6:1.

В другом матче этой же стадии турнира монегаск Валентин Вашеро выиграл у итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (7:5), 6:4.

Фис и Вашеро сыграют в четвертом круге.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Артюр Фис (Франция, 28) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:0, 6:1

Валентин Вашеро (Монако, 24) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4

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Маттео Берреттини
Стефанос Циципас
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