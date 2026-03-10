Фис обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе
Французский теннисист Артюр Фис стал четвертьфиналистом турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.
В четвертом круге 32-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссим, занимающего 9-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 7:6 (11:9). Матч длился 1 час 53 минуты.
Фис сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 21) — Александр Зверев (Германия, 4).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Артюр Фис (Франция, 30) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 6:3, 7:6 (11:9)
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