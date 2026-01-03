Вавринка обыграл Риндеркнеха на United Cup и впервые с 2024 года одержал победу над игроком из топ-30
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил француза Артура Риндеркнеха в матче на United Cup — 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Игра продолжалась 3 часа 20 минут.
Вавринка выиграл первый матч у игрока из топ-30 рейтинга ATP с октября 2024 года.
Швейцария одержала победу над Францией в групповом турнире United Cup. Ранее Белинда Бенчич переиграла Леолию Жанжан — 6:2, 6:4.
Австралия
Объединенный Кубок
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C (Перт)
Франция — Швейцария
Артур Риндеркнех — Стэн Вавринка — 7:5, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)
Леолия Жанжан — Белинда Бенчич — 2:6, 4:6
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