Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли финну Харри Хелиоваара и британцу Анри Паттену в финале парного турнира в Китае — 6:4, 3:6, 8:10.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

На счету россиян 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. На счету их соперников 4 подачи навылет, ни одной «двойной» и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Арри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 3) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 4:6, 6:3, 10:8