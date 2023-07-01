Черундоло стал чемпионом турнира в Истбурне. Он выиграл второй титул в карьере

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл американца Томми Пола в финале турнира ATP 250 в Истбурне.

Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.

Для 24-летнего Черундоло это второй титул ATP в карьере и первый на траве. Ранее он побеждал только на грунтовом турнире в Бостаде (Швеция) в 2022 году.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 723 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Томми Пол (США, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — 4:6, 6:1, 4:6