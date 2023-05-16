Черундоло победил Синнера в четвертом круге «Мастерса» в Риме
Аргентинец Франсиско Черундоло обыграл итальянца Янника Синнера в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Риме — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2. Матч длился 2 часа 27 минут.
В четвертьфинале Черундоло сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Франсиско Черундоло (Аргентина, 24) — Янник Синнер (Италия, 8) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:2
Новости