Аргентинец Черундоло вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе
20:48
Аргентинец Франсиско Черундоло стал первым финалистом турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале он в трех сетах переиграл Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 329 550 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Франсиско Черундоло (Аргентина, LL) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:2
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