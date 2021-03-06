Аргентинец Черундоло вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Франсиско Черундоло стал первым финалистом турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале он в трех сетах переиграл Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 329 550 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина, LL) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:2