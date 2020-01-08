Аргентина победила Хорватию и сыграет с Россией в 1/4 финала ATP Cup

Аргентина обыграла Хорватию на групповом турнире ATP Cup и вышла в четвертьфинал. Диего Шварцман обыграл в двух сетах Борну Чорича со счетом 6:2, 6:2, а Гвидо Пелья был сильнее Марина Чилича — 7:6 (7:1), 6:3.

Именно Аргентина станет соперником России по четвертьфиналу, матч состоится 9 января. Россия представлена Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа E (Сидней)

Хорватия — Аргентина

Борна Чорич — Диего Шварцман — 2:6, 2:6

Марин Чилич — Гвидо Пелья — 6:7 (1:7), 3:6

Группа B (Перт)

Грузия — Уругвай

Александр Метревели — Франко Ронкаделли — 6:2, 6:1

Группа A (Брисбен)

Франция — ЮАР

Жиль Симон — Ллойд Харрис — 2:6, 6:2, 6:2