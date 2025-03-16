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16 марта 2025, 06:10

Аревало и Павич стали победителями парного турнира в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев

Представитель Сальвадора Марсело Аревало и хорват Мате Павич стали победителями парного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В финале дуэт обыграл пару Себастьян Корда/Джордан Томпсон (США/Австралия) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 693 540 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) — Себастьян Корда/Джордан Томпсон (США/Австралия) — 6:3, 6:4

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