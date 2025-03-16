Аревало и Павич стали победителями парного турнира в Индиан-Уэллсе
Представитель Сальвадора Марсело Аревало и хорват Мате Павич стали победителями парного турнира в Индиан-Уэллсе (США).
В финале дуэт обыграл пару Себастьян Корда/Джордан Томпсон (США/Австралия) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 693 540 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) — Себастьян Корда/Джордан Томпсон (США/Австралия) — 6:3, 6:4
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