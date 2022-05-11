Анна Дмитриева: «Я слышала, что организаторы Уимблдона не собираются менять решение по россиянам»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о том, что из-за отстранения россиян и белорусов на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.

«Думаю, на таких совещаниях больших начальников принимают решения чаще всего те, кто к теннису не имеют отношения. Это такая традиция, особенно у таких кондовых людей, которые работали, как и в случае решения отстранить теннисистов от Уимблдона. Это люди достаточно далекие от большого тенниса. Я слышала и интересовалась этим, там такие незначительные данные, что они, несмотря на серьезные выступления ведущих игроков — Маррея, Джоковича и Надаля, все равно не собираются менять решение. Конечно, если будет принято что-то ATP, то это для наших игроков будет что-то вроде подковы, ведь они все равно потеряют очки. Если смогут сохранить, то будет укор для Уимблдона. Боюсь, что они все равно не среагируют», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее британские СМИ сообщили, что совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение теннисистов из России и Белоруссии.

Уимблдонский турнир-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.