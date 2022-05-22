18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поражение Аслана Карацева аргентинцу Камило Уго Карабельи (3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:7 (5:10) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Есть ощущение, что у Карацева нарушен процесс подготовки. Он практически не выигрывает. Это поражение от теннисиста середины второй сотни очень обидное. Они играли сет за сетом, Карацев боролся. Когда начался тай-брейк, у меня была полная уверенность, что Аслан проиграет. Он потерял чувство победы в этом матче. В прошлом году был такой всплеск, а в этом есть проблема. Здесь сказывается отсутствие тренера. Не знаю, смог ли Аслан найти наставника перед «Ролан Гаррос», но в течение всего сезона он несколько раз менял. Ему нужен совет от опытных людей, может, от кого-то из федерации», — сказала Дмитриева «СЭ».

Матч длился 4 часа 17 минут. Карацев сделал 3 эйса, 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12 попыток.

На счету Карабелли 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 попыток.