18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поражение Новака Джоковича от Алехандро Давидовича-Фокины в матче второго круга турнира в Монте-Карло (3:6, 7:6 (7:5), 1:6).

«Когда узнала, что Новак будет играть с Давидович-Фокиной, подумала, что это будет непростой для него матч. Джокович давно не играл, около полугода, может, даже чуть больше. А Давидович-Фокина — прогрессирующий, амбициозный парень, хорошо держит мяч в игре. В общем, он неприятный соперник для разминочного первого круга. Мне кажется, что здесь поражение Ноле объясняется совокупностью факторов. Тем более что за этим всем было очень много волнения у Джоковича. Все эти поездки в Австралию, отказы в последнюю секунду от «Мастерсов» даром не прошли. Все это, несомненно, ложится на нервную систему. Плюс соперник, который знал, что это его шанс, и он его не упустил», — сказала Дмитриева «СЭ».

Для Джоковича этот «Мастерс» лишь второй турнир в 2022 году. Первая ракетка мира после недопуска на Открытый чемпионат Австралии начал сезон в середине февраля в Дубае.