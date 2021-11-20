Анна Чакветадзе считает, что Даниилу Медведеву будет непросто одержать победу на Итоговом турнире ATP

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» победу Даниила Медведева в полуфинальной игре Итогового турнира АТР против норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2.

«Очевидно было что он был фаворитом полуфинала, он это доказал на корте, легко победил в двух сетах. Где нужно было, улучшил игру в концовках, в решающих моментах выглядел сильнее. В финале у Дани будет сложный матч. Со Зверевым на этом турнире Медведев уже играл. Даниил выиграл на тай-брейке, Джоковичу недавно проиграл на Мастерсе. Непростой будет финал независимо от соперника. Надеемся на победу в финале, Дане явно хочется повторить прошлогодний успех, но будет непросто», — сказала Чакветадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Россиянин Даниил Медведев стал первым финалистом Итогового турнира ATP.