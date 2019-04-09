Андухар вышел во второй круг турнира в Маракеше

Испанский теннисист Пабло Андухар вышел во второй круг турнира в марокканском Марракеше.
В матче первого раунда он победил аргентинца Федерико Дельбонис – 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Во втором круге Андухар встретится с Филиппом Кольшрайбером.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Пабло Андухар (Испания) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(8:6), 6:3
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