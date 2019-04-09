Андухар вышел во второй круг турнира в Маракеше

Испанский теннисист Пабло Андухар вышел во второй круг турнира в марокканском Марракеше.

В матче первого раунда он победил аргентинца Федерико Дельбонис – 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Во втором круге Андухар встретится с Филиппом Кольшрайбером.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Андухар (Испания) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(8:6), 6:3