Андухар вышел во второй круг турнира в Чжухае

Испанец Пабло Андухар вышел во второй круг трунира в Чжухае. На старет соревнований он победил в трех сетах американца Стива Джонсона.

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Open

Призовой фонд 931 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Андухар (Испания) — Стив Джонсон (США) — 2:6, 6:2, 6:1

Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:1, 6:3

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Марко Чеккинато (Италия) — 5:7, 6:4, 6:2

Чжан Чжичжень (Китай, WC) — Доминик Кепфер (Германия, Q) — 7:5, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:2 отказ 2-го игрока