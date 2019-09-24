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Андухар вышел во второй круг турнира в Чжухае

12:39
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Испанец Пабло Андухар вышел во второй круг трунира в Чжухае. На старет соревнований он победил в трех сетах американца Стива Джонсона.

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Open

Призовой фонд 931 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Андухар (Испания) — Стив Джонсон (США) — 2:6, 6:2, 6:1

Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:1, 6:3

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Марко Чеккинато (Италия) — 5:7, 6:4, 6:2

Чжан Чжичжень (Китай, WC) — Доминик Кепфер (Германия, Q) — 7:5, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:2 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/zhuhai/2019/

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