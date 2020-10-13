Андухар, Сонего и Чеккинато пробились во второй раунд турнира на Сардинии

Завершились матчи первого раунда турнира АТР на Сардинии (Италия).

Во второй раунд пробились испанец Пабло Андухар, итальянцы Лоренцо Сонего и Марко Чеккинато.

Сардиния (Италия)

Турнир ATP Forte Village Sardegna Open

Призовой фонд 271 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Андреас Сеппи (Италия) — 7:5, 7:6 (8:6)

Пабло Андухар (Испания, 6) — Йозеф Ковалик (Словакия, Q) — 7:5, 7:5

Лоренцо Сонего (Италия, 5) — Джулио Дзеппьери (Италия, WC) — 6:2, 7:6 (7:4)

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Федерико Кория (Аргентина, Q) — 7:5, 6:4

Ласло Джере (Сербия) — Сумит Нагал (Индия, Q) — 6:3, 6:1

Марко Чеккинато (Италия, WC) — Джанлука Маджер (Италия) — 5:7, 7:6 (9:7), 6:2