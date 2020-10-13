Андухар, Сонего и Чеккинато пробились во второй раунд турнира на Сардинии
18:53
Завершились матчи первого раунда турнира АТР на Сардинии (Италия).
Во второй раунд пробились испанец Пабло Андухар, итальянцы Лоренцо Сонего и Марко Чеккинато.
Сардиния (Италия)
Турнир ATP Forte Village Sardegna Open
Призовой фонд 271 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Андреас Сеппи (Италия) — 7:5, 7:6 (8:6)
Пабло Андухар (Испания, 6) — Йозеф Ковалик (Словакия, Q) — 7:5, 7:5
Лоренцо Сонего (Италия, 5) — Джулио Дзеппьери (Италия, WC) — 6:2, 7:6 (7:4)
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Федерико Кория (Аргентина, Q) — 7:5, 6:4
Ласло Джере (Сербия) — Сумит Нагал (Индия, Q) — 6:3, 6:1
Марко Чеккинато (Италия, WC) — Джанлука Маджер (Италия) — 5:7, 7:6 (9:7), 6:2
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