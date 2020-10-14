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Андухар и Сонего покидают турнир на Сардинии

16:50
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Испанец Пабло Андухар и итальянец Лоренцо Сонего завершили выступления на турнире АТР на Сардинии (Италия).

Андухара обыграл аргентинец Федерико Дельбонис (5:7, 7:6, 6:4). Сонего победил в трех партиях чех Иржи Веселы (6:4, 3:6, 6:1).

Сардиния (Италия)

Турнир ATP Forte Village Sardegna Open

Призовой фонд 271 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Пабло Андухар (Испания, 6) — 5:7, 7:6, 6:4

Иржи Веселы (Чехия) — Лоренцо Сонего (Италия, 5) — 6:4, 3:6, 6:1

Первый круг

Корантен Муте (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (7:0), 6:4

Янник Ханфманн (Германия) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:0, 6:4

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