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14 апреля, 16:00

Андрей Рублев — Йеспер де Йонг: трансляция матча турнира ATP в Барселоне

Рублев и де Йонг сыграют в первом круге турнира в Барселона
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с голландцем Йеспером де Йонгом в первом круге турнира ATP в Барселоне (Каталония) в понедельник, 14 апреля. Матч начнется ориентировочно в 18.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию встречи Рублев — де Йонг с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Узнать результат игры Рублев — де Йонг можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

27-летний Рублев — восьмая ракетка мира. 24-летний де Йонг занимает 94-е место в мировом рейтинге.

Андрей Рублев
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