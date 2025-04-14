Рублев и де Йонг сыграют в первом круге турнира в Барселона

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с голландцем Йеспером де Йонгом в первом круге турнира ATP в Барселоне (Каталония) в понедельник, 14 апреля. Матч начнется ориентировочно в 18.30 по московскому времени.

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Узнать результат игры Рублев — де Йонг можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

27-летний Рублев — восьмая ракетка мира. 24-летний де Йонг занимает 94-е место в мировом рейтинге.