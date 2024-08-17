Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:15

Андрей Рублев — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Цинциннати

Матч Рублев — Синнер пройдет 17 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев и лидер рейтинга ATP итальянец Янник сыграют в матче 1/4 финал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) в субботу, 17 августа. Игра начнется не ранее 20:00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Синнер с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

Синнер и Рублев провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5:3 в пользу итальянца. Напомним, на прошлой неделе тенисисты встречались в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале. Встреча закончилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Турнир серии Masters в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео

0
Читайте также
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас — о поражении от Монфиса в Цинциннати: «Это был худший матч»
Новости
RSS RSS
Все новости