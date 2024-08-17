Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев и лидер рейтинга ATP итальянец Янник сыграют в матче 1/4 финал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) в субботу, 17 августа. Игра начнется не ранее 20:00 по московскому времени.

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Синнер и Рублев провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5:3 в пользу итальянца. Напомним, на прошлой неделе тенисисты встречались в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале. Встреча закончилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Турнир серии Masters в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.

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