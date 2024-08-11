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Сегодня, 01:30

Андрей Рублев — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Монреале

Рублев и Синнер проведут матч 1/4 финала турнира в Монреале
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев и итальянец Янник Синнер проведут матч 1/4 финала теннисного турнира категории ATP 1000 в Монреале в ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 августа.

Игра Рублева и Синнера на канадском «мастерсе» начнется ориентировочно в 3.00 11 августа по московскому времени.

Рублев вышел в четвертьфинал после субботней победы над Брэндоном Накашимой из США — 6:2, 6:2. Синнер на той же стадии обыграл Алехандро Табило из Чили — 6:4, 6:3.

Восьмая ракетка мира Рублев до этого дважды обыгрывал Синнера в личных встречах, у лидера мирового рейтинга — четыре победы в матчах против россиянина.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Синнер с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

Андрей Рублев
Янник Синнер
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