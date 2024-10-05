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Андрей Рублев — Якуб Меншик: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Рублев сыграет с Меншиком на «мастерсе» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев и чех Якуб Меншик сыграют во втором круге «мастерса» в Шанхае в субботу, 5 октября. Начало матча — после 07.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Меншик с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

26-летний Рублев — пятая ракетка мира. 19-летний Меншик занимает 66-е место в рейтинге ATP.

В прошлом году в Китае российский теннисист дошел до финала, но уступил титул поляку Хуберту Хуркачу — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

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Андрей Рублев
Хуберт Хуркач
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