Андрей Рублев: «Я стал более уверен в себе»

Третья ракетка России Андрей Рублев вышел во второй круг St. Petersburg Open, одержав первую победу на российских турнирах ATP с 2016 году. На пресс-конференции он рассказал, что не любит оценивать качество своей игры и что он прибавил в плане «физики».

— Вы, наконец-то, выиграли матч на турнире ATP в России. Почему не получалось раньше?

— Раньше я об этом особо не задумывался. Был еще слишком юн, и не было достаточного уровня игры, чтобы пройти. А уже с возрастом стало больше сказываться волнение. Сегодня тоже волновался, и что-то не получалось, но, безусловно, рад, что смог выиграть.

— Когда уступали с брейком в третьем сете, не было мыслей: «Ну вот — опять».

— И да, и нет. Были мысли, что все равно есть шанс. Все-таки второй сет я выиграл достаточно уверенно, и в третьем сете в каждом гейме были брейк-пойнты. Поэтому я старался думать, что еще будет возможность. В итоге так и получилось.

— Как вы оцениваете свою форму сейчас? Вы здорово выступали в Северной Америке.

— Скажу так: я достаточно уверен в себе. А игру я перестал оценивать, на каком уровне я нахожусь. Это все меняется ото дня ко дню. Один день ты играешь лучше, другой — хуже. И от соперника многое зависит. Я стал намного увереннее и гораздо спокойнее. Это мне помогло, в том числе и сегодня. В плане игры точно будут и взлеты, и спады.

— Раньше казалось, что вы делаете ставку на один супермощный удар, а теперь вы больше держите мяч.

— Раньше мне просто не хватало физических данных, чтобы бегать и терпеть — поэтому выбора не было, приходилось играть в один-два удара, потому что скорость у меня была выше и ничего не осталось, кроме как идти и рисковать. Если не получалось, я, как правило, пролетал очень быстро. А если я хорошо чувствовал мяч, то завязывалась борьба, и я выигрывал. Сейчас, наконец-то, я стал намного выносливее, стал лучше бегать. Могу уже не рисковать, не играть в два-три удара, а терпеть. Знаю, что я достаточно хорош, чтобы держать мяч без ошибок. (Мария Никулашкина)