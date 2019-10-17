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Андрей Рублев: «Я мог проиграть Герасимову в двух сетах»

22:15
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Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над белорусом Егором Герасимовым во втором круге «ВТБ Кубка Кремля»

— Очень тяжелый матч, — цитирует официальный сайт турнира Рублева. —  Я мог проиграть в двух сетах. Егор, после травм, в конце сезона показывает невероятную игру, выигрывает у очень хороших игроков. Я знал, что с ним будет тяжело. Я рад, что смог показать такую хорошую игру и победить! В третьем сете я чувствовал себя хорошо, я мог прибавить, и это помогло мне выиграть — я видел, что Егор чуть устал и воспользовался этим!",

Дополнительная информация

https://kremlincup.ru/news/669/

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